شاهد: ترامب يفوز بسهولة على نيكي هيلي في عقر دارها في انتخابات كارولاينا الجنوبية التمهيدية

بقلم: يورونيوز

فاز دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية السبت، بعد فوز سهل على نيكي هيلي في مسقط راسها، وعزز طريقه نحو ترشيح الحزب الجمهوري له للمرة الثالثة على التوالي

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وبهذا الفوز، يكون ترامب قد اكتسح الآن كل منافسة للمندوبين الجمهوريين، إضافة إلى الانتصارات السابقة في ولايات أيوا ونيوهامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن الأمريكية.

وسيواصل ترامب سلسلة انتصاراته ليقترب من نيل ترشيح حزبه الجمهوري ليخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، والعودة لمواجهة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وزيادة الضغط على هيلي للانسحاب من السباق، لكنها تقول إنها لن تذهب إلى أي مكان على الرغم من خسارتها الولاية التي كانت حاكمة لها من عام 2011 إلى عام 2017.

ولم تكن هذه النتيجة مفاجئة، فقد أظهرت استطلاعات الرأي تقدم ترامب بشكل كبير على منافسته.

ويتوقع فريق الرئيس السابق أن يحصل على ما يكفي من الأصوات ليصبح المرشح الجمهوري رسمياً في آذار/ مارس، كما يواجه مشاكل قانونية، مما يمثل عبئاُ مالياً وضغطاً على جدوله الزمني. وفي عام 2023، وصلت التزاماته القانونية إلى نحو 50 مليون دولار.

وفي حين دفعت هذه القضايا العديد من الجمهوريين إلى الالتفاف حول ترامب، تظهر استطلاعات الرأي أن بعض ناخبي الحزب الجمهوري قد يغيرون رأيهم إذا أدين في إحدى القضايا الجنائية الأربع.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الافتراضية أن ترامب قريب من بايدن أو يتفوق عليه، وفق "وول ستريت جورنال".