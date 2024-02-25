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عاجل. حرب غزة في يومها الـ142: نتيناهو يتحدى العالم ويخطط لاجتياح رفح ويرسل وفدا إلى قطر لبحث صفقة التبادل

أم فلسطينية تحمل ابنها في أحد شوارع قطاع غزة حيث يعيش الناس على حافة المجاعة وترقبا لاجتياح عسكري لرفح
أم فلسطينية تحمل ابنها في أحد شوارع قطاع غزة حيث يعيش الناس على حافة المجاعة وترقبا لاجتياح عسكري لرفح Copyright @UNRWA
بقلم:  يورونيوز
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تحتدم المعارك وجها لوجه في حي الزيتون بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي القسام وسرايا القدس في وقت قرر حكومة الحرب في تل أبيب إرسال وفد إلى قطر لمواصلة بحث ملف الأسرى والرهائن

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تقترب الحرب الإسرائيلية غزة من تمام شهرها الخامس ويكثر الحديث عن إتمام بنود صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس بحسب مخرجات لقاء باريس، وفي الوقت الذي قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إرسال وفد ألى الدوحة يتحدى بنيامين نتنياهو العالم في الاستمرار في وضع خطط اجتياح رفح وعرضها على الحكومة، رفح هي الملاذ الأخير لمليون و300 ألف فلسطيني على الأقل أجبروا على النزوح تحت ثقل القوة العسكرية المفرطة والعشوائية منذ اندلاع طوفن الأقصى.

آخر تطورات اليوم الـ 142 للحرب على غزة

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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