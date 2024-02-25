بقلم: يورونيوز

تحتدم المعارك وجها لوجه في حي الزيتون بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي القسام وسرايا القدس في وقت قرر حكومة الحرب في تل أبيب إرسال وفد إلى قطر لمواصلة بحث ملف الأسرى والرهائن

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تقترب الحرب الإسرائيلية غزة من تمام شهرها الخامس ويكثر الحديث عن إتمام بنود صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس بحسب مخرجات لقاء باريس، وفي الوقت الذي قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إرسال وفد ألى الدوحة يتحدى بنيامين نتنياهو العالم في الاستمرار في وضع خطط اجتياح رفح وعرضها على الحكومة، رفح هي الملاذ الأخير لمليون و300 ألف فلسطيني على الأقل أجبروا على النزوح تحت ثقل القوة العسكرية المفرطة والعشوائية منذ اندلاع طوفن الأقصى.

آخر تطورات اليوم الـ 142 للحرب على غزة