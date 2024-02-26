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عاجل. الحرب في غزة| تواصل القصف العنيف والمعارك الضارية والجيش الإسرائيلي يقدم خطة "لإجلاء مناطق القتال"

فلسطينية تبكي بعد غارة إسرائيلية على منزل عائلة شاهين في رفح في 24 شباط/فبراير 2024
فلسطينية تبكي بعد غارة إسرائيلية على منزل عائلة شاهين في رفح في 24 شباط/فبراير 2024 Copyright AP Photo / Hatem Ali
بقلم:  يورونيوز
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الحرب في غزة| تواصل القصف العنيف والمعارك الضارية والجيش الإسرائيلي يقدم خطة "لإجلاء مناطق القتال"

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في اليوم الـ143 من الحرب على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي العنيفيْن على مناطق مختلفة من القطاع، وبالأخص على خان يونس وعلى مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالعشرات.

وتشهد خان يونس اشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد وصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول / أكتوبر 29692. ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع يوما بعد اليوم، وبات مئات الآلاف من الأهالي في غزة يتضورون جوعا بسبب نقص المساعدات وشح المواد الغذائية.

وفيما تستمر النقاشات حول هدنة محتمل بين إسرائيل وحماس تتضمن تبادلًا للأسرى والمحتجزين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب أن الجيش قدّم خطة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في القطاع.

وكانت إسرائيل قد شددت الأحد على أنها ستجتاح رفح المكتظة بالسكان والنازحين، حتى ولو توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

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