"يوم تاريخي".. برلمان المجر يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

بقلم: يورونيوز

أقر البرلمان المجري، اليوم الاثنين، مشروع قانون يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ليزيل العقبة الأخيرة أمام الدولة الواقعة في شمال أوروبا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي، مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

اعلان

صوت 188 نائباً في البرلمان المجري لصالح القرار بينما عارضه 6 نواب فقط، وذلك بعد أشهر من معارضة حزب تحالف الديمقراطيين الشبان "فيدس" الحاكم. فيما رحبت ستوكهولم بتلك الخطوة، قائلة إنه "يوم تاريخي".

وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد قدمت بروتوكولات الموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو في يوليو 2022، لكن الأمر تعثر في البرلمان بسبب معارضة نواب الحزب الحاكم.

والمجر هي الدولة الأخيرة من بين 31 عضواً في الحلف التي تصادق على عضوية السويد، إذ أن انضمام دولة إلى هذا التحالف العسكري يتطلب موافقة جميع الأعضاء.

وقدّمت السويد في مايو 2022، طلب ترشيحها لعضوية حلف الناتو، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتزامناً مع فنلندا التي أصبحت العضو الـ31 في الحلف، في أبريل 2023.