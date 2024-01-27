بعد الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو.. واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات إف 16 لتركيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" السبت، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ومعدات ذات صلة لتركيا في صفقة تقدر بحوالي 23 مليار دولار.

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وأوضحت وزارة الدفاع أن شركة "لوكهيد مارتن"، التي تُعتبر أكبر شركة للصناعات العسكرية على مستوى العالم، تعد المقاول الرئيسي للصفقة.

هذا، ووافقت أيضاً على احتمال بيع طائرات "إف-35" إلى اليونان بحوالي 8.6 مليار دولار.

ومنحت الحكومة الأمريكية الضوء الأخضر لبيع طائرات إف-16 لتركيا، بعد أيام قليلة على مصادقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأعلن مسؤول أمريكي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الخارجية قامت بشكل رسمي بإبلاغ الكونغرس بتفاصيل الصفقة المزدوجة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد تراجع عن رفضه انضمام السويد للحلف على هامش قمة للناتو في تموز /يوليو الماضي، وقد أرسل الشهر الماضي مسودة الموافقة إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها.

ولا تزال السويد بانتظار موافقة المجر على انضمامها للمنظمة العسكرية الغربية لتكون الدولة الوحيدة التي لم تصادق بعد على مشروع التحاق ستوكهولم بالناتو.