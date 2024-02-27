غزة.. بايدن يكشف عن اتفاق لوقف الحرب في رمضان وتسريبات تتحدث عن صفقة تبادل ومساعدات للقطاع المجوّع

بقلم: يورونيوز

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن إسرائيل مستعدة لوقف الحرب في غزة خلال شهر رمضان إذا تم التوصل إلى اتفاق يطلق من خلاله سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

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وقال بايدن في مقابلة مع برنامج "Late Night With" على مع شبكة إن بي سي الأمريكية، الإثنين، إن "رمضان على الأبواب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على أنهم لن يشاركوا في أي أنشطة خلال شهر رمضان، من أجل منحنا الوقت لإخراج جميع الرهائن".

في هذه الأثناء اعتبرت حركة حماس أن الإدارة الأميركية تحاول عبر تسريباتها التأثير على الرأي العام الفلسطيني. إذ قال القيادي في حماس في تصريحات للعربي الجديد إن "تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين" على حد تعبيره.

تفاصيل الصفقة

أكد حمدان أن المفاوضات جارية في قطر يوم الثلاثاء للتوصل إلى تفاصيل الصفقة. وقال مسؤول مصري كبير إن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح ما يصل إلى 40 امرأة ورهينة إسرائيلية من كبار السن مقابل ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني، معظمهم من النساء والقاصرين وكبار السن.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الهدنة المقترحة تمتد لستة أسابيع، ستشمل السماح لمئات شاحنات المساعدات بالدخول إلى غزة بما في ذلك إلى شمال القطاع المدمر والذي يرزح سكانه تحت وطأة الجوع.

باريس

يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال مكتب الرئيس الفرنسي إنهما سيناقشان الأزمة الراهنة في غزة.

وتستمر الجهود الدولية على مستويات مختلفة من أجل وضع حد للحرب في القطاع، وعلى الرغم من هذا، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوح باجتياح رفح، الأمر الذي حذرت منه باريس سابقًا.

لكن بايدن ترك الباب مفتوحًا أمام هجوم بري إسرائيلي على المدينة المتاخمة للحدود المصرية، حيث فرّ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.