نكهات جديدة وأدوات مبتكرة.. إيطاليا تستقبل معرضًا ضخمًا لصناعة الآيس كريم

بقلم: يورونيوز

استقبلت مدينة لونغاروني الإيطالية مسابقة لتحضير الآيس كريم، حيث تم ابتكار نكهات جديدة وتقنيات مبتكرة.

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شارك أكثر من 8000 محترف في صناعة الآيس كريم في المعرض الأكثر شهرة في هذا المجال. في لونغاروني، وهي بلدة في منطقة فينيتو، قدم أشهر صانعي الجيلاتو في العالم أحدث الابتكارات في هذا المجال.

كما أقيمت في المعرض مسابقة الآيس كريم المخصصة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو، وكانت الفائزة هذا العام هي امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا من بادوا، جمعت بين 3 أذواق.