تقرير: بايدن يخوض معركة الحمية الصحية مع زوجته ويتناول "الآيس كريم" دون علمها

بقلم: يورونيوز

في سبتمبر/أيلول عام 2021، زارت شقيقة الرئيس فال البيت الأبيض من أجل تناول العشاء. اختارت السيدة الأولى طبق السلمون مع الخضار. بايدن الذي لا يحب السلمون قال بحسب التقرير: "اللعنة، إنها تجعلني آكل هذه الأشياء الصحية كل الوقت."

خلف أسوار البيت الأبيض، لا يخوض الرئيس الثمانيني النقاشات فقط، ولا يتخذ القرارات التي تتعلق بالعالم ومصير بعض الدول في بعض الأحيان. ولا تكون روسيا أو الصين شغله الشاغل دائمًا، بل لديه معركة من نوع آخر أدواتها تبدأ باللحم والسلمون والخضار، وتنتهي بالآيس كريم.

نقلت تقارير صحفية أن جو بايدن الذي يحب اللحم والآيس كريم، يتذمر أحياناً من الحمية الغذائية التي تأمر بها السيدة الأولى، زوجته جيل بايدن، طباخي البيت الأبيض.

وقال تقرير نقله موقع أكسيوس، إن بايدن الذي يفضل الكربوهيدرات (الألياف والنشويات وبعض السكريات) على الخضار، تعد له زوجته قائمة طعام من الأسماك والخضروات سواء أحبها أم لم يفعل.

جيل بايدن تحرص على وضع نظام غذائي لزوجها من أجل الحفاظ على صحته. قال مقربون من الرئيس إنه يأكل كـ"الطفل" لديه قائمة طعام يلتزم بها.

يقول مقربون من الرئيس إن السيدة الأولى قد غابت في يوم من الأيام، فقام بايدن بأكل كعكة الليمون وأنهى كارتونة من الآيس كريم برقائق الشوكولا.

أطباق الرئيس المفضلة

تشمل أطباق بايدن المفضلة زبدة الفول السوداني، وشطائر الجيلي، والبيتزا، والمعكرونة بالصلصة الحمراء، والآيس كريم. وفقًا لمساعدين سابقين وحاليين لبايدن.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتناول البيتزا مع أفراد من الجيش الأمريكي، أرشيف Evan Vucci/ AP

في سبتمبر/أيلول عام 2021، زارت شقيقة الرئيس فال البيت الأبيض من أجل تناول العشاء. اختارت السيدة الأولى طبق السلمون مع الخضار. بايدن الذي لا يحب السلمون قال بحسب الرواية: "اللعنة، إنها تجعلني آكل هذه الأشياء الصحية كل الوقت."

لكن الرئيس لديه أخصائي للعلاج الطبيعي، يدعى درو كونتريراس، يعمل معه صباحًا.

في مقابلة بودكاست مع الممثل جيسون بيتمان، سأل الأخير بايدن عما إذا كان يمارس رفع الأثقال أيام الثلاثاء والخميس. أجاب الرئيس: "نعم، في الواقع." لكنه أقر بأن تمارين اللياقة البدنية تصبح أكثر تعقيدًا عند بلوغ الثمانين من العمر.