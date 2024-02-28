بقلم: يورونيوز

شاهد: عشرة أقاليم إسبانية في عين العاصفة.. فيضانات وثلوج كثيفة وإغلاق الطرقات

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دخلت عشرة أقاليم إسبانية في مرحلة "التأهب البرتقالي" لطوارئ الطقس السيء نتيجة الرياح القوية وتساقط الثلوج الكثيفة وهطول الأمطار.

ويتوقع أن يصل ارتفاع سمك الثلوج إلى 15 سنتيمتراً في منطقة كانتابريا بشمال إسبانيا والتي تقع على ارتفاع 800 متر فوق مستوى سطح البحر.

وفي منطقة نافارا الشمالية أيضاً، أجبر فيضان نهر أرجا السلطات على إغلاق الطرق وحركة المشاة في عدة أجزاء من مدينة بامبلونا التي تمر بها النهر.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال إسبانيا هطول أمطار غزيرة نتجت عنها فيضانات.