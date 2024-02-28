EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: عشرة أقاليم إسبانية في عين العاصفة.. فيضانات وثلوج كثيفة وإغلاق الطرقات

ثلوج كثيفة بشمال إسبانيا
ثلوج كثيفة بشمال إسبانيا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شاهد: عشرة أقاليم إسبانية في عين العاصفة.. فيضانات وثلوج كثيفة وإغلاق الطرقات

اعلان

دخلت عشرة أقاليم إسبانية في مرحلة "التأهب البرتقالي" لطوارئ الطقس السيء نتيجة الرياح القوية وتساقط الثلوج الكثيفة وهطول الأمطار.

ويتوقع أن يصل ارتفاع سمك الثلوج إلى 15 سنتيمتراً في منطقة كانتابريا بشمال إسبانيا والتي تقع على ارتفاع 800 متر فوق مستوى سطح البحر.

وفي منطقة نافارا الشمالية أيضاً، أجبر فيضان نهر أرجا السلطات على إغلاق الطرق وحركة المشاة في عدة أجزاء من مدينة بامبلونا التي تمر بها النهر.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال إسبانيا هطول أمطار غزيرة نتجت عنها فيضانات.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: بايدن يحسم الانتخابات التمهيدية في ميشيغان رغم اعتراضات الأمريكيين العرب

غزة.. 145 يوما من الدمار والدماء والنزوح وربع سكان القطاع باتوا من المجاعة قاب قوسين أو أدنى

ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى منذ عامين

الشتاء ثلوج إسبانيا فيضانات - سيول الطقس