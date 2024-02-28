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مباشر. غزة.. 145 يوما من الدمار والدماء والنزوح وربع سكان القطاع باتوا من المجاعة قاب قوسين أو أدنى

فلسطينيون من بينهم أطفال يقفون في طوابير أملا في الحصول على وجبة طعام في رفح
فلسطينيون من بينهم أطفال يقفون في طوابير أملا في الحصول على وجبة طعام في رفح Copyright ASSOCIATED PRESS
بقلم:  يورونيوز
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حذرت الأمم المتحدة من أن 576 ألف شخص باتوا على بعد خطوة واحدة من مجاعة واسعة النطاق إذا لم يتم التحرك فورا. وقالت إن طفلا من كل ستة أطفال دون سن العامين في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد والهزال.

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تتجه الحرب على غزة إلى طيّ شهرها الخامس حصدت خلالها الآلة العسكرية الإسرائيلية أرواح نحو 30 ألف شخص. 145 يوما من القصف والقتل والتهجير فاقمها خطرُ المجاعة المحدق بأكثر من نصف مليون فلسطيني في القطاع المحاصر.

 حيث حذرت الأمم المتحدة من أن 576 ألف شخص باتوا على بعد خطوة من مجاعة واسعة النطاق إذا لم يتم التحرك فورا. وقالت إن طفلا من كل ستة أطفال دون سن العامين في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد والهزال. 

وفي مداخلة أمام مجلس الأمن، حمل كارل سكاو المسؤول في برنامج الأغذية العالمي إسرائيلَ مسؤولية إعاقة دخول قوافل الإغاثة إلى شمال القطاع الذي لم تصله أي شاحنة مساعدات من 23 يناير الماضي.

سياسيا، لا يزال الوصول إلى هدنة في رمضان هدفا قائما حيث تسعى الدوحة والقاهرة ومعهما واشنطن إلى تكلل جهود الوساطة بانفراجة في المفاوضات بين حركة حماس وتل أبيب.

إليكم الآن آخر التطورات..

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