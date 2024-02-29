تعرض نحو 155 منشأة تابعة للأونروا لأضرار بالغة

بقلم: يورونيوز

سببت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أضرارا كبيرة في منشآت تابعة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

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ووفقًا للمنظمة تعرضت 155 منشأة تابعة لها لأضرار بالغة، حيث كان القصف الإسرائيلي يستهدفها باستمرار.

غادر موظفو الأونروا مقرها الرئيسي في مدينة غزة في 12 أكتوبر في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية ومع اشتداد القصف في المنطقة.

وتعرضت مدارس المنظمة لدمار كامل أو لأضرار كبيرة وفق آخر تقرير للأونروا، حيث دمر ما يصل إلى 44 بالمائة منها.

وحتى 26 فبراير، بلغ العدد الإجمالي للموظفين الذين قتلوا منذ بداية الحرب 158 شخصا.