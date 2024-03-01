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عاجل. حرب غزة في اليوم الـ147 : استنكار عالمي لـ"مجرزة الطحين" والجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق النار عليهم

حشود فلسطينيين يحيطون بقافلة مساعدات إنسانية لدى دخولها شارع الرشيد في غزة حيث أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار. 2024/02/29
حشود فلسطينيين يحيطون بقافلة مساعدات إنسانية لدى دخولها شارع الرشيد في غزة حيث أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار. 2024/02/29 Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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اجتاز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها 147 عتبة 30 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 70 ألف جريح، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7أوكتوبر الماضي. واجتاحت القوات الإسرائيلية القطاع وجرفت أراضيه وعزلت شماله المدمر مثل مدينة غزة، مجبرة 80% من الأهالي من أصل 2.3 مليون نسمة على النزوح حتى رفح.

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أضحى 2.3 مليون فلسطيني في غزة يواجهون المجاعة وفق الأمم المتحدة، والقصف اليومي يطالهم دون هوادة. وفيما زعمت إسرائيل أن المئات من القتلى والجرحى ضحايا إطلاق النار أمس الخميس، قد سقطوا بسبب التدافع للحصول على الغذاء، أجهضت الولايات المتحدة إصدار بيان في الأمم المتحدة لإدانة الدولة العبرية، التي أطلقت قواتها النار على الحشود في مشهد مأساوي وفق شهود عيان، ومن شأن ذلك أن يحد من فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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و في ما يلي آخر التطورات:  

المصادر الإضافية • وكالات

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