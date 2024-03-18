شاهد في إسبانيا: لوحة بشرية ضخمة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

احتج الآلاف من الإسبان في مدينة سيباستيان ، الأحد مشكلين لوحة بشرية ضخمة بإجسادهم للمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة .

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ودعت مبادرة كولتوريك الثقافية لهذه الفعالية والتي شارك بها أكثر من 400 فنان إسباني وعالمي إضافة إلى مئات الألاف من المحتجين. واستلقى معظم الحضور على الأرض تزامنا مع انطلاق صفارة الإنذار والتي سمعت قبل 87 عامًا في غرينكا من الطائرات النازية.

وساد الصمت التام لعدة دقائق بينما استذكر الحاضرون الضحايا الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 31 ألف ضحية خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وحمل المتظاهرون علمًا فلسطينيًا كبيرًا إضافة إلى لافتة كبيرة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" إضافة إلى نسخة من لوحة "غرنيكا" للفنان الإسباني بيكاسو بالأبيض والأسود.

ويقول محمد فرج الله: "توقفوا عن الكلام. لقد سئمنا من سماع الكلمات. نسمعها منذ 75 عاما. منذ أن أعلنت إسرائيل عن دولتها لا نسمع إلا كلمات..نريد أفعالا."

يجدر بالذكر أن بلدة غرنيكا الواقعة في إقليم الباسك تم قصفها خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وخلد الفنان الإسباني بيكاسو الواقعة عبر لوحته الشهيرة "غرنيكا".