EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الناس في غزة يركضون لتلقّف مساعدات غذائية أسقطتها طائرات أردنية

فلسطينيون يركضون لجمع المساعدات التي أسقطتها طائرة أردنية شمال قطاع غزة
فلسطينيون يركضون لجمع المساعدات التي أسقطتها طائرة أردنية شمال قطاع غزة Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

هرع الفلسطينيون لجمع مساعدات أسقطتها طائرة أردنية حلقت على ارتفاع منخفض شمال غزة، الجمعة. وأصبح مئات الآلاف من السكان على حافة المجاعة نتيجة القصف والحصار الإسرائيلييْن والعدد القليل من شاحنات المساعدات التي يُسمح لها بدخول القطاع.

اعلان

ألقت طائرات أردنية العشرات من الطرود المظلية التي تحتوي على الأرز والطحين وحليب أطفال وفوط صحية نسائية.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية (COGAT)، الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، الجمعة، إن طائرة أردنية أسقطت ما مجموعه 48 طردًا عبر أربعة مواقع مختلفة شمال غزة.

وتمر معظم المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح الحدودي بين الجانبين الفلسطيني والمصري.

ومع ذلك، قالت جماعات الإغاثة إنها واجهت عملية تفتيش مرهقة لا تسمح إلا بدخول قدر ضئيل من المساعدات رغم تزايد الاحتياجات.

وخلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأكد أن حدوث مجاعة على نطاق واسع “أمر شبه حتمي” ما لم يتم اتخاذ إجراء.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في باريس... "حمّام" من الجعة لماريون ماريشال السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة

مُدعياً خيانة هدفها.. الملياردير ماسك يقاضي شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" ورئيسها ألتمان

فيديو: تشكيل لجان الحماية الشعبية في رفح لضبط الأسعار ومقاومة الاحتكار وسط نقص حاد للمواد الغذائية

منظمة الأمم المتحدة رفح - معبر رفح قطاع غزة المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني