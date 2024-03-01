شاهد: الناس في غزة يركضون لتلقّف مساعدات غذائية أسقطتها طائرات أردنية

بقلم: يورونيوز

هرع الفلسطينيون لجمع مساعدات أسقطتها طائرة أردنية حلقت على ارتفاع منخفض شمال غزة، الجمعة. وأصبح مئات الآلاف من السكان على حافة المجاعة نتيجة القصف والحصار الإسرائيلييْن والعدد القليل من شاحنات المساعدات التي يُسمح لها بدخول القطاع.

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ألقت طائرات أردنية العشرات من الطرود المظلية التي تحتوي على الأرز والطحين وحليب أطفال وفوط صحية نسائية.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية (COGAT)، الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، الجمعة، إن طائرة أردنية أسقطت ما مجموعه 48 طردًا عبر أربعة مواقع مختلفة شمال غزة.

وتمر معظم المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح الحدودي بين الجانبين الفلسطيني والمصري.

ومع ذلك، قالت جماعات الإغاثة إنها واجهت عملية تفتيش مرهقة لا تسمح إلا بدخول قدر ضئيل من المساعدات رغم تزايد الاحتياجات.

وخلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأكد أن حدوث مجاعة على نطاق واسع “أمر شبه حتمي” ما لم يتم اتخاذ إجراء.