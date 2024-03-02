شاهد: مزاد للسيجار الكوبي يجمع نحو 18 مليون يورو

بقلم: يورونيوز

اختتم مهرجان السيجار في هافانا، الذي استمر لمدة أسبوع، الجمعة، بمزاد للسيجار الكوبي الحصري، الذي يعتبر من بين الأفضل في العالم، والذي جمع أكثر من 19 مليون دولار للتبرع بها لنظام الرعاية الصحية في الجزيرة.

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شارك في حفل العشاء الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ومسؤولون رفيعو المستوى، ودبلوماسيون يحتفلون بالذكرى الخمسين لشركة " ترينيداد سيجا"، وهي واحدة من بين عشرين شركة تقريباً يتم تسويقها في ظل احتكار عالمي لشركة "هاباونس"، وهي مشروع مشترك بين شركة "كوبا تاباك" المملوكة للدولة والشركة البريطانية الاسبانية "ألتاديس".

وتحت سحابة من الدخان، قام عشاق وخبراء السيجار من 108 دولة بتجربة أشهر منتجات التصدير في الجزيرة.

وكان الوفد الأكبر من الصين، التي أصبحت السوق الأكثر ديناميكية لهذا المنتج.

وأغلق مزاد الصناديق التي تحتوي على السيجار، بمبلغ 17.8 مليون يورو (19.3 مليون دولار)، وهو أعلى من العام السابق.

وأعلن مسؤولون من الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مبيعات السيجار العالمية في عام 2023 وصلت إلى رقم قياسي قدره 721 مليون دولار، بزيادة أكثر من 30٪ عن عام 2022.

ولا تستطيع شركة "هابانوس" تسويق منتجاتها في الولايات المتحدة، أكبر سوق في العالم، بسبب العقوبات التي فرضتها على الجزيرة لأسباب سياسية.

ومع ذلك، أشار رجال الأعمال إلى أن الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبحت أهم المنافذ الاستهلاكية، إلى جانب إسبانيا وفرنسا وسويسرا.