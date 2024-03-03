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شاهد: ارتفاع أسعار تذاكر المترو والمعالم السياحية والفنادق في باريس قبل دورة الألعاب الأولمبية

الحلقات المتشابكة الخمس في الشعار الأولمبي أمام مبنى بلدية باريس
الحلقات المتشابكة الخمس في الشعار الأولمبي أمام مبنى بلدية باريس Copyright Aurelien Morissard/AP.
بقلم:  يورونيوز
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يرى البعض فيها خطوة جيدة لتعويض الخسائر الناجمة عن الإغلاق زمن وباء كوفيد فيما يعتقد البعض الآخر أن زيادة الأسعار قد تخفض نسبة السياح في باريس

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ربما يكون من الحكمة توفير بعض المال لمن يفكر في زيارة العاصمة الفرنسية باريس في الأشهر المقبلة، خاصة في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيف المقبل، حيث ترتفع أسعار العديد من المرافق الحيوية، كالمعالم السياحية خاصة برج إيفل ومتحف اللوفر وتذاكر المترو وسعر الغرفة بالفنادق.

يقول أرنو دي بلاوي من منظمة حقوق المستهلك: "في المتوسط، تبلغ تكلفة الغرفة الفندقية 350 يورو في منتصف شهر تموز/يوليو، ولكن هذا السعر يزيد عن ألف يورو خلال حفل الافتتاح على نهر السين في باريس".

كما أن الباريسيين أنفسهم غير راضين عن زيادة الأسعار، حيث تقول إحدى السيدات: "ستكسب البلدية أموالاً من ذلك وستحصل على مزيد من الدخل، لكن الأمر مزعج بالنسبة لنا نحن الباريسيين. نأمل أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بعد الألعاب".

أحد السياح رأى أن رفع الأسعار قد يكون جيدا لتعويض الخسائر الفادحة بسبب وباء كوفيد، لكنه ألمح إلا أن الأمر قد يخفض عدد الزائرين للعاصمة الفرنسية.

ومع ذلك، يبدو أن السياح على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة، فهناك عدد كبير من الفنادق وأماكن التخييم في باريس وما حولها محجوزة بالكامل بالفعل خلال  البطولة الرياضية العالمية.

المصادر الإضافية • NLNOS

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