بقلم: يورونيوز

واصلت القوات الإسرائيلية قصفها على مختلف أنحاء قطاع غزة موقعة مزيدا من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين، الذين ارتفع عدد قتلاهم إلى نحو 30320 فيما تجاوز عدد الجرحى 71530 شخصا.

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تعرضت خان يونس ليل السبت إلى قصف جوي ومدفعي عنيف، وكذلك في مدينة رفح حيث قتل 14 شخصا بينهم ستة أطفال وسقط قتلى أيضا في شمال غزة. وبلغ عدد الضحا خلال الساعات 24 الأخيرة وفق وزارة الصحة في غزة 92 قتيلا و156 جريحا. في الأثناء يعاني أهالي القطاع من التجويع المستمر رغم عمليات إنزال الجوي لشيء من المساعدات التي لا تكفي حوالي 2.3 مليون نسمة معظمهم أضحوا نازحين في رفح، يعيشون أوضاعا إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بالكارثية. إلى ذلك تواصل القوات الإسرائيلية اقتحاماتها للضفة الغربية المحتلة لتنفيذ اعتقالات فيما أحرق مستعمرون منزلا ومنشأة تجارية في قرية برقة مساء أمس السبت، وفق وكالة "وفا" للأنباء. إزاء هذا الوضع خرجت عديد المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أنحاء من العالم، داعية إلى وقف فطلاق النار.

وفي ما يلي آخر التطورات:

وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا الحرب على غزة وصل إلى 30410 قتلى ونحو 72 ألف جريح

▪️ الجيش الاسرائيلي ارتكب 9 "مجازر" ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 قتيلا و177 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

▪️ لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

▪️ ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية الى 30410 شهيد و 71700 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا من عائلة واحدة في غزة

جرى اليوم تشييع جثامين 20 فلسطينيا من عائلة واحدة وهي عائلة الكحلوت، كانوا قضوا بسبب القصف الإسرائيلي منزلهم أمس السبت في شمال غزة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

تجدد المظاهرات في العالم

نشر الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة تعليقا على صفحته من موقع أكس، بشأن تجدد المظاهرات في العالم الداعمة لفلسطين، والداعية إلى وقف لإطلاق النار قائلا إن "فلسطين لم تكون بمثل هذا الحضور في ضمير العالم".