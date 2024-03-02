بقلم: يورونيوز

تشن إسرائيل حربها على الفلسطينيين وتستخدم سلاح التجويع ضدهم أيضا، إذ يموت الناس بسبب سوء التغذية، كم أثارت "مجزرة الطحين" في دورا النابلسي قبل يوم أمس إدانات واسعة، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على حشود الناس وهم يتلقفون مساعدات إنسانية من شاحنات، ما ادى إلى مقتل 115 فلسطينيا وجرح مئات آخرين.

اعلان في اليوم 148 للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية وشنت غارات على مناطق مختلفة في دير البلح ورفح جنوب القطاع والنصيرات شمالا ومخيم جباليا كما استهدفت خان يونس ، وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين خلال الساعات 24 الأخيرة 193 شخصا وبلغ عدد الجرحى 920 جريحا حتى منتصف ليل الجمعة، وفق وزارة الصحة في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها في الخليل وقلقيلية وداهمت المنازل، فيما هاجم مستوطنون متاجر فلسطينيين ومزارعهم وخربوها. أخبار اليوم السابق وفي ما يلي آخر التطورات: