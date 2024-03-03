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فيديو: من كوبا والإكوادور مرورا ببريطانيا ولبنان.. مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

مظاهرة داعمة لفلسطين في الإكوادور. 2024/03/02
مظاهرة داعمة لفلسطين في الإكوادور. 2024/03/02 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر آلاف الأشخاص في لبنان وكوبا مرورا ببريطانيا والإكوادور تعبيرا عن تضامنهم مع فلسطين، وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة.

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انضم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى مظاهرة شاركت فيها عديد قوى المجتمع المدني والجمعيات والفصائل. وسلكت المظاهرة شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين إزاء ما يتعرضون له من عدوان وخاصة أهالي القطاع في غزة، حيت التجويع والقصف الإسرائيلي اليومي الذي لا يتوقف.  

وفي بريطانيا خرجت عديد المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد يوم من تصريح الوزراء ريتشي سوناك، زعم فيه أن المتطرفين يستهدفون الديمقراطية، في إشارة إلى اتهامه بتجريم تنظيم الاحتجاجات السلمية.

وفي العاصمة الكوبية هافانا تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الأمريكية، ونظم المظاهرة كل من الحكومة الكوبية ومنظمات اجتماعية. وطالب المتظاهرون بإيقاف إطلاق النار في غزة.

وفي كيتو عاصمة الإكوادور تظاهر عشرات الأشخاص حتى وصلوا إلى مقر السفارة الإسرائيلية، معربين عن دعمهم "للشعب الفلسطيني ضحية المجازر المرتكبة بحقه والظلم الذي يعيشه"، وفق عنتر عبد الرحمان المقيم في الإكوادور.

ولم يتوصل الوسطاء الدوليون إلى اتفاق وقف إطلاق نار، بين الفصائل الفلسطينية المقاتلة في غزة وإسرائيل، التي لم تتوقف هجماتها منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7أكتوبر الماضي.

المصادر الإضافية • أ ب

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