فيديو: احتجاجًا على "الإبادة الجماعية".. جندي أمريكي يضرم النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن

بقلم: يورونيوز

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكي إن جندياً بالقوات الجوية الأمريكية لا يزال في حالة حرجة عقب إضرامه النار بنفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأحد تضامنا مع غزة.

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وظهر الجندي، الذي لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، في فيديو في أثناء سكبه مادة مسرّعة للاشتعال وإضرام النار بجسده وهو يقول إنه لن يكون "متواطئاً في الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى مساندة الولايات المتحدة الكبيرة لإسرائيل في حربها على غزة.

وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الجندي الأمريكي وهو يشعل النار بنفسه صارخا: "فلسطين حرة.. فلسطين حرة" ومطلقًا صرخات الألم. وقبل أن يضرم النار بنفسه يقول الجندي إن فعله الاحتجاجي "المتطرف" ليس متطرفًا "إذا ما قورن بما يذوقه الناس في غزة على يد المستعمر".

Footage of U.S Air Force active member, Aaron Bushnell, self-immolating in front of the Israeli embassy, in apparent protest of Israel’s genocide of Gaza is disturbing.



But what’s worse is the police aiming to shoot at someone who’s already on fire & yelling “free Palestine!”… pic.twitter.com/cErKfZaGWl — Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) February 26, 2024

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية في بيان إن ضباطها توجهوا إلى مكان الحادث خارج السفارة الإسرائيلية لمساعدة ضباط الخدمة السرية الأمريكية، كما تم استدعاء فرقة القنابل التابعة لها لفحص مركبة مشبوهة.

وأضافت الشرطة إنه لم يتم العثور على أي مواد خطرة في السيارة. وقالت إدارة المطافئ بواشنطن العاصمة إن فرقة تابعة لها توجهت إلى موقع الحادث وتم نقل رجل بالغ إصابات خطيرة تهدد حياته إلى مستشفى المنطقة.

At 12:58 PM @dcfireems responded to call for person on fire outside the Israeli Embassy. Arrived to find fire extinguished by members of @SecretService Uniformed Division. 1 adult male transported critical life threatening injuries to an area hospital. #DCBravest — DC Fire and EMS (@dcfireems) February 25, 2024

ويأتي الحادث في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحصول على موافقة الحكومة على العملية البرية لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة الذي شهد مقتل أكثر من 29 ألف شخص خلال الحرب الدائرة.

وتتعرض إسرائيل وحلفاؤها لانتقادات واسعة بسبب العدد الضخم من القتلى من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، خلال الحرب التي شنتها على القطاع عقب هجوم حركة حماس على مستوطنات محيطة بغزة يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأضرم شخص آخر النيران في نفسه أمام مقر القنصلية الإسرائيلية في مدينة أتلانتا الأمريكية في كانون الأول / ديسمبر الماضي، وعُثر على علم فلسطين في موقع الحادث.