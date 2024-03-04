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اعتقال مشجّع لوّح بعلم فلسطين في قلب مباراة الدوري الإسرائيلي

مشجعو كرة القدم الفلسطينية يلوحون بالأعلام الفلسطينية قبل مباراة كرة قدم
مشجعو كرة القدم الفلسطينية يلوحون بالأعلام الفلسطينية قبل مباراة كرة قدم Copyright Bernat Armangue/2008 AP
بقلم:  يورونيوز
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مشجعاً لفريق "هبوعيل أم الفحم" لكرة القدم، بعد أن رفع علم فلسطين أثناء المباراة.

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ورفع الشاب البالغ من العمر 18 عاماً العلم الفلسطيني، خلال مباراة مع فريق "مكابي حيفا" الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024.

ويفيد تقرير للشرطة بأنه من سكّان أم الفحم، وقد تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي، بعد "تحقيق مضنٍ" من قبل عناصر الشرطة في مركز أم الفحم، حيث وُجهت إليه اتهامات ب"الإخلال بالنظام العام". وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قد أخلت سبيله مع قيود بعد استجوابه.

أشارت عدة تقارير إعلامية إسرائيلية إلى التلويح بالعلم الفلسطيني بعد المباراة، وقال تقرير لموقع واي نت العبري إن ذلك "أثار غضب الضيوف وغضب المشجعين في الملعب"، على الرغم من عدم حدوث أي أعمال عنف أو اضطرابات نتيجة لذلك.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الحالي لا يوجد قانون يمنع رفع علم فلسطين، لكن الشرطة تقوم باعتقالات لهذا السبب، بدعوى أن العلم من المحتمل أن يؤدي إلى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة كوبي شبتاي.

من جانبه، أشاد الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بالشرطة لاعتقالها الشخص، قائلاً: "في عهدي، سيتم التعامل مع أي شخص يؤجج النيران ويدعم الإرهاب بقسوة وبدون تسامح مطلقاً".

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