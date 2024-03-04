كييف تعلن مسؤوليتها عن تدمير جسر للسكك الحديدية بروسيا

بقلم: يورونيوز

أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن مسؤوليته في تدمير جسر للسكك الحديدية في منطقة سامارا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 750 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

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وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن عبوة ناسفة ألحقت أضرارا في عمود جسر للسكك الحديدية فوق نهر تشاباييفكا في سمارا الاثنين.

ولفت جهاز الاستخبارات إلى أن "الجسر الذي كان يستخدم لنقل معدات عسكرية روسية أصبح غير صالح للاستخدام".

ومنذ أعلنت موسكو حربها على جارتها كييف في شباط/فبراير 2022، سجلت الكثير من عمليات التخريب على خطوط السكك الحديدية في روسيا.

وقالت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: "في 4 مارس - آذار 2024، عند حوالي الساعة 6:00 صباحاً، تضرر الجسر من خلال تفجير هياكل الطاقة الخاصة به".

وأضاف البيان: "خط السكة الحديد كان يستخدم من قبل الدولة المعتدية لنقل البضائع العسكرية بما فيها الذخيرة الهندسية من أحد المصانع في مدينة مجاورة".

وأكدت الشركة المشغلة للسكك الحديدية الروسية قبل ساعات أن الحادث نجم عن "تدخل أشخاص غير مرخص لهم" وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.