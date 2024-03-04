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مباشر. حرب غزة في يومها الـ150| قصف مكثف على رفح ونائبة الرئيس الأمريكي تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار"

آثار الدمار الذي لحق بمخيم النصيرات عقب غارة إسرائيلية
آثار الدمار الذي لحق بمخيم النصيرات عقب غارة إسرائيلية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ150على التوالي، وسط قصف عنيف يخلّف مئات القتلى والجرحى يومياً، فيما بات سكان القطاع غزة على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال ورضع، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

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 شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، وسط قصف مدفعي استهدف المنازل والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء.

على الصعيد السياسي، اختتمت أعمال اليوم الأول من نقاش الوسطاء مع حركة حماس حول مقترح "باريس 2"، مساء الأحد، في القاهرة. ومن المقرر استئناف النقاش بين حماس والوسطاء بحضور أمكي، اليوم الاثنين، بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

من جانبها قالت إسرائيل إنها لن ترسل أي وفد إلى العاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة.

ودعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مطالبة حماس بالموافقة على "مقترح الستة أسابيع"، وإسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث قالت إن الأبرياء يواجهون "كارثة إنسانية".

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