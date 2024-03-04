شاهد: تحول إلى هيكل عظمي.. مقتل 15 طفلا فلسطينيا بسبب الجوع والجفاف من بينهم يزن الكفارنة

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 15 طفلا فلسطينيا بسبب الجوع والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

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ويظهر مقطع مصور نشرته وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية في 3 مارس/آذار، أطفالا برفقة ذويهم في أحد مستشفيات مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

كما يظهر في الفيديو الطفل يزن الكفارنة وقد تحول جسده إلى هيكل عظمي قبل وفاته بيوم بسبب سوء ونقص الغذاء في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الأحد.

وبحسب السجلات الطبية كان الكفارنة والبالغ 10 سنوات يعاني من مشكلة تتعلق بالبلع، وتتطلب هرس الطعام كالموز والبيض.

نزحت عائلة الكفارنة من شمال غزة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، بحثا عن مكان آمن، كغيرها من آلاف العائلات الفلسطينية التي أجبرت على ترك منازلها بسبب الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ 5 أشهر على شمال وجنوب القطاع.

وحذرت الأمم المتحدة، بأكثر من مناسبة من مخاطر المجاعة التي تهدد حياة كل سكان القطاع وخاصة في شمال القطاع. وأفادت وكالة الأمم أن 4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودين في قطاع غزة اليوم.

كما طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بإدخال المساعدات الغذائية، موضحة ان الأطفال الفلسطينيين يواجهون المجاعة والحرمان.

وبحسب المنظمة يعاني أكثر من 80 % من الأطفال من سوء التغذية الحاد.

نفذ الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية شاملة في قطاع غزة، تسببت في تعطيل العديد من المستشفيات والمرافق الطبية، حيث توقف عمل حوالي 31 مستشفى بسبب الهجمات المباشرة وحجب الإمدادات الطبية والوقود، وفقًا لتقارير وزارة الصحة في القطاع.