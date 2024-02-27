على ذمة موسكو.. أوكرانيا فقدت قرابة نصف مليون جندي منذ الغزو الروسي لأراضيها

بقلم: يورونيوز

لفت الوزير المقرب من الرئيس فلاديمين بوتين إلى أن "القوات الروسية استطاعت السيطرة على 327 كم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بداية 2024".

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الأوكراني قد فقد 44- ألف جندي منذ بداية الحرب قبل عامين.

وقال الوزير: "على مدى العملية العسكرية الخاصة (حسب التسمية الروسية) فإن قوات كييف قد فقدت 440 ألف عنصر. وأضاف بعد فشل الهجوم المضاد، حاول الجيش الأوكراني الحفاظ على الوضع القائم ومنع تدهور الأوضاع على الجبهة عبر الدفع بقوات الاحتياط إلى هناك" حسب تعبير شويغو.

إعلان الوزير يتناقض معه إعلان سابق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيه إن بلاده فقد نحو 31 ألف جندي منذ بدء الغزو.

كما لفت الوزير المقرب من الرئيس فلاديمين بوتين إلى أن "القوات الروسية استطاعت السيطرة على 327 كم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بداية 2024". حيث أكد أن مناطق مثل بوديبا ولاتوشكين وسيفيرني الواقعة في ما يسمى جمهورية دونيتسك الانفصالية "قد تم تحريرها من العدوّ" حسب قول شويغو.

وأتت هذه التصريحات في أثناء اجتماع لمجلس وزارة الدفاع الروسية أعلن خلاله الوزير أن موسكو ستعزز حدودها الشرقية وأنها ستقوم بمناورات عسكرية مع جيوش دول أخرى هي الهند ومنغوليا ولاوس وفيتنام.