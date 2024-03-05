لازاريني: تفكيك الأونروا يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"

بقلم: يورونيوز

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، يوم الاثنين، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال".

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وقال فيليب لازاريني إن "تفكيك الأونروا خطوة متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الاطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاعات مقبلة"، معتبراً أن "من السذاجة" الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين.

ومع اقتراب دخول الحرب في غزة شهرها السادس، وتزايد حدّة التوترات في منطفة الشرق الأوسط، ندّد لازاريني بـ"حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض" عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو "وضع حد لها".

وقال لازاريني "يشمل جزء من هذه الحملة إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة".

وكانت الوكالة محور جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وبعد إنهاء كلمته، عقد لازاريني مؤتمراً صحافياً، قال فيه: "منذ البداية شددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي من شأنه أن يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

وشدد لازاريني على سوء الوضع الراهن في غزة، مشيراً إلى أنّ العالم أمام كارثة إنسانية حقيقية قُتل فيها أكثر من 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، وقال "إذا نظرت إلى إجمالي عدد السكان، فإن 5٪ من السكان قتلوا. ومرة أخرى، هذا في مدة لا تتجاوز الخمسة أشهر.

وتحدث لازاريني أيضًا عن التحديات التي تواجه غزة، قائلاً: " نشهد أمام أعيننا مجاعة تلوح في الأفق، خاصة في الشمال".

وتابع: "لا بد من وقف إطلاق النار، كي يلتقط سكان غزة أنفاسهم ويتم إطلاق سراح الرهائن".