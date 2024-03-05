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عاجل. حرب غزة: استهداف جديد لفلسطينيين ينتظرون مساعدات وضغوط أمريكية للتوصل إلى هدنة

غزة تحت النيران الإسرائيلية
غزة تحت النيران الإسرائيلية Copyright Ariel Schalit/AP.
بقلم:  يورونيوز
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مع تواصل الحرب على قطاع غزة في يومها الـ151، عادت القوات الإسرائيلية مجددًا لاستهداف المدنيين عند انتظار الحصول على المساعدات الغذائية قرب دوار الكويت في مدينة غزة، ما أوقع عدداً من الجرحى.

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تقترب الحرب في قطاع غزة من دخول شهرها السادس، بينما تتكثف الجهود للتوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل.

وحول الهدنة التي لم ترَ النور بعد، في ظل التعقيد الإسرائيلي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المفاوضات "لم تصل بعد إلى نقطة نحقق من خلالها وقفاً لإطلاق النار"، فيما جددت واشنطن التشديد على أهمية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، واصفة الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يطاق".

وفي القطاع المحاصر، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة القتلى منذ بداية الحرب بلغت 30534 معظمهم من النساء والأطفال.

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