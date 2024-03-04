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معكرونة بالدجاج واللحم وصلصة التبسكو.. ماذا احتوت الحصص الغذائية التي أسقطتها أمريكا في غزة؟

إنزال أمريكي للمساعدات على قطاع غزة
إنزال أمريكي للمساعدات على قطاع غزة Copyright Mohammed Hajjar/Copyright 2024 .
بقلم:  يورونيوز
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تضمنت الوجبات التي تم توزيعها على سكان قطاع غزة حقائب تحتوي على الفاصوليا الحمراء والمعكرونة بالدجاج والمعكرونة بلحم البقر والملح.

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نفذ الجيش الأمريكي أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة يوم السبت.

وفور هبوط الصناديق داخل القطاع، سارع الفلسطينيون الذين يواجهون نقصًا حادًا في الطعام، ويواجهون خطر الموت جوعًا، للحصول على حصتهم لملء بطونهم وبطون أطفالهم الخاوية.

وقام بعضهم بعرض محتويات هذه الصناديق في مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحد مقاطع الفيديو، ظهر أحد سكان قطاع غزة، وهو يفتح الحزمة الغذائية التي أسقطتها الطائرات، ليجد عبوات طعام جاهزة، قال إنه دفع ثمنها.

وتضمنت الوجبات التي تم توزيعها على سكان قطاع غزة حقائب تحتوي على الفاصوليا الحمراء والمعكرونة بالدجاج والمعكرونة بلحم البقر والملح.

وكانت الوجبات الجاهزة للأكل تحتوي أيضا على صلصة التبسكو وصلصة التفاح، والملح والسكر، بالإضافة إلى علبة من حلوى "سكيتلز" ومكونات لتحضير مشروب ساخن مخصص للتحلية.

وعلق أحد المستخدمين على الوجبات التي أسقطت السبت، أنها ليس حلالا أيضا، ليرد آخر أنها "ستكون كذلك إذا كان هذا هو خيارهم الوحيد".

وتم إسقاط أكثر من 38 ألف وجبة طعام على طول ساحل غزة. وقال البيت الأبيض إن عمليات الإنزال الجوي ستكون بمثابة جهد متواصل، وأن إسرائيل تدعم العملية.

وشاركت الطائرات من طراز C-130 التابعة للقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية مع الجنود المتخصصين في نقل الإمدادات جواً وتجهيز الحزم وضمان الإنزال الآمن للمساعدات الغذائية على القطاع.

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