شاهد: لحظة إنزال المساعدات الإغاثية جواً على قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو لحظات إنزال لطرود إنسانية مرفقة بمظلات على قطاع غزة، الثلاثاء وسط الأزمة الإنسانية المروعة في القطاع.

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وأكدت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ 8 عمليات إنزال مشتركة اعتبرتها الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال.

وتحذر الأمم المتحدة، باستمرار من مخاطر المجاعة التي تهدد حياة سكان القطاع وخاصة في الشمال. وأفادت وكالة الأمم المتحدة أن 4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون في قطاع غزة اليوم.

كما طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بإدخال المساعدات الغذائية موضحة أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون المجاعة والحرمان.

وبحسب المنظمة يعاني أكثر من 80 % من الأطفال من سوء التغذية الحاد.

وقال مسؤولو الإغاثة إن عمليات الإنزال الجوي ليست وسيلة فعالة لتوزيع المساعدات خاصة أن العديد من هذه الطرود تسقط في البحر أو بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، مما يشكل خطرا إضافيا على سكان غزة.

وفي سياق متصل أفادت صحف إسرائيلية أن بعض المساعدات التي تم إنزالها جواً على شمالي غزة، سقطت على شاطئ زيكيم جنوبي إسرائيل.

وتمنع إسرائيل دخول الغذاء والماء والأدوية وغيرها من الإمدادات، باستثناء القليل من المساعدات التي تدخل الجنوب من مصر عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقتل حوالى 116 فلسطيني في "مجزرة الطحين" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي عند دوار النابلسي بشارع الرشيد شمال غزة الأسبوع الماضي، بعد إطلاق الجنود الإسرائيلييين النار على الراغبين بالحصول على المساعدات.