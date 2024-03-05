الجيش الأمريكي: صاروخ حوثي أصاب سفينة بالبحر الأحمر وأضرّها

بقلم: Euronews

شهد البحر الأحمر هجوماً جديداً على سفينة شحن تجارية.

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن مساء أمس باتجاه خليج عدن لاستهداف سفينة حاويات مملوكة لسويسرا ترفع العلم الليبيري

وفي بيان جاء على حسابها في منصة إكس، أفادت بأن صاروخا أصاب السفينة وتسبب في وقوع بعض الأضرار، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وأضافت القيادة الأمريكية أن السفينة استمرت في إبحارها نحو وجهتها دون طلب مساعدة.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا بعد منتصف ليل الإثنين، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من الأراضي اليمنية صوب جنوب البحر الأحمر، مضيفة أن الصاروخ سقط في الماء دون أن ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

وأضافت أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعاً عن النفس، في تمام الثامنة مساء أمس بتوقيت صنعاء، ضد صاروخين كروز مضادين للسفن للحوثيين شكلا تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية بالمنطقة.

شرط الحوثيين لدخول السفن المياه اليمنية

يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي أمس أنها "نفذت عمليتين استهدفتا سفينة إسرائيلية وسفناً حربية أمريكية في البحرين العربي والأحمر"، حسب قولها.

وقال مسفر النمير ‎وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي اليمنية، الإثنين، إن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.

ونقلت قناة المسيرة عن النمير قوله: "لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في ‎صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية".

وتشن الجماعة أنصار الله الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر، وتقول إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا، وغذت المخاوف من تداعيات حرب غزة على منطقة الشرق الأوسط.