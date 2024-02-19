بقلم: يورونيوز

الحوثيون يعلنون استهداف السفينة البريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة

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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وقال سريع في بيان نشره على منصة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، أستهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن "RUBYMAR" وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأشار إلى "أن نتائج العملية كانت تحقيق إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل".

ولفت إلى أنه "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن".

وأكد أن القوات اليمنية حرصت خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.

وفي رد على القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، قال سريع إن "الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى، تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) في الحديدة بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".

وتابع سريع أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني".

وأكد مرة جديدة أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة".

وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا والتي يديرها لبنان كانت في طريقها إلى بلغاريا بعد مغادرة خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.