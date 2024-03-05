الصين تعلن رفع ميزانية الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% في ظل التوترات مع تايوان

بقلم: يورونيوز

في ظلّ التوترات مع تايوان، أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن زيادة الإنفاق الدفاعي 7.2% في عام 2024، وفق ما ورد في تقرير حكومي خلال الاجتماع السنوي لمجلس نواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

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وأكدّت الصين، مرّة أخرى على موقفها الثابت من مسألة استقلال تايوان، وجاء في التقرير الحكومي: "سنعارض بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي".

وأفاد تقرير عمل الحكومة الصينية أن الميزانية العسكرية للصين ستزيد بنسبة 7.2 في المائة هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).

وخلال الاجتماع، حدّدت الصين هدفها لنمو اقتصادي يناهز خمسة بالمئة (5%) خلال العام 2024، وهو هدف أقرّ المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه "لن يكون سهلا".

وأكّد لي تشيانغ أنّ تحقيق الأهداف المطروحة ليس سهلاً، معتبراً أنّ "الأسس للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليست صلبة بما يكفي".

ومع ذلك تعهدت الصين في التقرير بـ"مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم".

وأشارت إلى أنها ستخفض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح "قنوات جديدة للتجارة الخارجية "من خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرة".