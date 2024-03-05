كيف نجحت روسيا في اختراق اجتماع لكبار الضباط حول أوكرانيا؟.. وزير الدفاع الألماني يجيب

بقلم: يورونيوز

كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن كيفية تسريب محادثات مسؤولي الجيش الألماني بشأن الحرب في أوكرانيا وظهورها للعلن.

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وقال بيستوريوس اليوم الثلاثاء، إن أحد كبار الضباط شارك باجتماع القيادات الألمانية حول أوكرانيا عبر الفيديو من غرفة فندق في سنغافورة وهو خط غير آمن تمكن الروس من اختراقه والحصول على تسجيل للاجتماع.

وظهر في روسيا يوم الجمعة، تسجيل صوتي مدته 38 دقيقة لقيادات بالجيش الألماني تتحدث عن كيفية إرسال صواريخ "توروس" الألمانية بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

قال بيستوريوس إن الضابط الألماني كان في سنغافورة لحضور معرض سنغافورة الجوي وتم التواصل مع الاجتماع عبر تطبيق WebEx سواءً عبر هاتفه المحمول أو شبكة الإنترنت اللاسلكية في الفندق، إلا أنه لم يكن هناك خطًا آمنًا كما يفترض لإجراء مثل هذه المكالمات.

وتسبب نشر التسجيل في زيادة التوتر السياسي بين ألمانيا وروسيا، حيث استدعت موسكو سفير برلين على أراضيها على خلفية هذه الأزمة.