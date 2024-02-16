زيلينسكي يوقع اتفاقيات ثنائية طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا

بقلم: يورونيوز

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقيات ثنائية مع ألمانيا وفرنسا الجمعة، وتعمل كييف على حشد الدعم الغربي العسكري بعد تأخير المساعدات الأمريكية.

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وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، الجمعة: " وقعت أنا وأولاف شولتس اتفاقية للتعاون الأمني والدعم طويل الأمد بين أوكرانيا وألمانيا.

وأضاف إن الوثيقة غير مسبوقة لدعمها أوكرانيا بمبلغ 7 مليارات يورو لهذا العام، إضافة إلى تسليم أسلحة وذخيرة لأوكرانيا. وتتضمن الاتفاقية تأكيد فرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد الأصول."

تأتي اتفاقيات الأمن والدعم الثنائية في أعقاب اتفاقية أمنية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة تم توقيعها عندما زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كييف الشهر الماضي.

وتضغط ألمانيا على شركائها في أوروبا والولايات المتحدة الالتزام بشأن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، كما سيتوجه شولتس إلى واشنطن لحشد المساعدات المتأخرة.

وتشهد أوكرانيا معارك ضارية بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية التي تقترب من بلدة أفدييفكا الشرقية. كما تواجه أوكرانيا نقصا حادا في مخزون الذخيرة بسبب تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لعدة أشهر.