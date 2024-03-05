شاهد: محتجون يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بحجة أنها تصل في آخر المطاف إلى حماس

بقلم: يورونيوز

اعترض العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء شاحنات المساعدات الإنسانية عند معبر نيتسانا على الحدود المصرية إلى قطاع غزة.

اعلان

وحاولت الشرطة الإسرائيلية منع مجموعة من النشطاء من حركة "تساف 9" من الاقتراب من بوابة المعبر، بينما توقفت شاحنات المساعدات بسبب تجمهرهم.

ويسعى أعضاء حركة ""تساف 9" إلى تعطيل أي مساعدات تدخل إلى غزة بسبب ما يصفونه بوصول الغذاء إلى حركة حماس الفلسطينية.

ويسعى أعضاء حركة ""تساف 9" إلى تعطيل أي وصول المساعدات، وقالت ديبي شارون، إن "الأشخاص الوحيدين الذين يستفيدون من الإمدادات التي تدخل هي حماس. ولست بحاجة إلى شرح لماذا لا يحصلون عليها".

وقال محتج آخر يدعى ريعوت بن حاييم "الأمر بسيط للغاية. أفرجوا عن الرهائن وستحصلون على كل المساعدات الإنسانية".

ويمر سكان قطاع غزة المحاصر بأزمة طاحنة في ظل تحذيرات من مواجهة ثلثيهم المجاعة بسبب نقص الغذاء. تدخل إلى غزة بسبب ما يصفونه بوصول الغذاء إلى حركة حماس الفلسطينية.