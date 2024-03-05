شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف أكبر أنفاق حركة حماس في شمال غزة

بقلم: يورونيوز

وكان الجيش الإسرائيلي، قد زعم في ديسمبر الفائت اكتشاف أكبر نفق لحركة حماس شمالي غزة، على بعد أمتار من معبر إيرز المحاذي لمستوطنات غلاف القطاع.

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زعم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه دمر أكبر أنفاق حركة حماس اكتشفه في شمال غزة، والذي كان يمتد بفروعه المتعددة من الشمال باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، انخرط جيش الدفاع الإسرائيلي في دراسة وتفكيك النفق بعد اكتشافه في 16 كانون الأول/ديسمبر".

وتقول إسرائيل إن أحد أهداف الحرب الدامية التي تخوضها في قطاع غزة منذ أشهر، هو تدمير شبكة أنفاق حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد زعم في ديسمبر الفائت اكتشاف أكبر نفق لحركة حماس شمالي غزة، على بعد أمتار من معبر إيرز المحاذي لمستوطنات غلاف القطاع.

ووفق ما نشره الجيش الإسرائيلي، إن النفق الذي تم اكتشافه حينها كان يمتد من أسفل مخيم جباليا للاجئين لمسافة حوالي أربعة كيلومترات حتى الحدود مع إسرائيل شمال قطاع غزة.