شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو الذي يبين تفجير الأنفاق عن بعد.

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نشر الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ عملية برية شمالي قطاع غزة، لقطات قال إنها لتدمير لتدمير أنفاق تستخدمها حماس.

وبحسب الفيديو قام جنود بوضع قنابل داخل الأنفاق ومن ثم تفجيرها عن بعد.

ويشن الجيش الإسرائيلي عملية برية في القطاع، دمر فيها مربعات سكنية كامية، كما أخرج جميع مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة بعد ما توغل في مستشفى الشفاء وهو الأكبر في القطاع، كما قصف مستشفيات أخرى.

تم الإعلان صباح الأربعاء عن هدنة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وقطرية، سيتم من خلالها تبادل الرهائن والأسرى، وتستمر لمدة أربعة أيام.