EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في غزة

جندي إسرائيلي يقف عند مدخل أحد الأنفاق في غزة بحسب الجيش الإسرائيلي
جندي إسرائيلي يقف عند مدخل أحد الأنفاق في غزة بحسب الجيش الإسرائيلي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو الذي يبين تفجير الأنفاق عن بعد.

اعلان

نشر الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ عملية برية شمالي قطاع غزة، لقطات قال إنها لتدمير لتدمير أنفاق تستخدمها حماس.
وبحسب الفيديو قام جنود بوضع قنابل داخل الأنفاق ومن ثم تفجيرها عن بعد. 

ويشن الجيش الإسرائيلي عملية برية في القطاع، دمر فيها مربعات سكنية كامية، كما أخرج جميع مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة بعد ما توغل في مستشفى الشفاء وهو الأكبر في القطاع، كما قصف مستشفيات أخرى.

تم الإعلان صباح الأربعاء عن هدنة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وقطرية، سيتم من خلالها تبادل الرهائن والأسرى، وتستمر لمدة أربعة أيام.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"غير كافية ولا نثق بالحكومة".. مشاعر مختلطة لدى الإسرائيليين تجاه صفقة تحرير الرهائن والأسرى

موسكو تقول إنها أرسلت طائراتها لاعتراض مسيّرات فوق البحر الأسود وأوكرانيا تعلن التصدي لمسيّرات روسية

تعرف على ردود الفعل الدولية بشأن اتفاق حماس وإسرائيل حول إطلاق سراح رهائن وأسرى وهدنة في غزة

الشرق الأوسط غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني