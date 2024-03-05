EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أكسيوس: هذه أولوية حماس القصوى في مفاوضات الهدنة مع إسرائيل

مجموعة من النازحين الفلسطينيين أمام الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة
مجموعة من النازحين الفلسطينيين أمام الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة Copyright Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطّلع، إن حركة حماس تشترط عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار وصفقة جديدة لتبادل الرهائن والأسرى مع إسرائيل.

اعلان

وقال المصدر إن الوسطاء المصريين والقطريين أبلغوا إسرائيل بأن حماس مستعدة لتقليل عدد الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم ضمن الصفقة في سبيل ضمان عودة النازحين إلى شمال غزة كمسألة إنسانية.

وأفاد المسؤول الإسرائيلي بأن هذا الشرط يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحماس، مضيفاً أنهم فوجئوا بمدى أهمية هذه المسألة بالنسبة إليهم.

ويأتي تقرير أكسيوس في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التوصل إلى توقف إنساني لإطلاق النار وسط مخاوف من إقدام إسرائيل على توغل بري في مدينة رفح بجنوب القطاع والتي نزح إليها أغلبية سكان غزة البالغ تعدادهم حوالي 2.4 مليون نسمة.

وبقى حوالي 300 ألف فلسطيني في شمال القطاع الذي شهد تدميراً تاماً للبنية التحتية وانهيار القطاع الطبي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول.

وتحذر جماعات الإغاثة المحلية والدولية من أن نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة.

وقال تقرير أكسيوس إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن عودة النازحين إلى شمال غزة قد يعزز قوة حماس كهيئة حاكمة في القطاع ويجعل تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في الإطاحة بالحركة أكثر صعوبة. 

الحكومة الإسرائيلية ترى أن عودة النازحين إلى شمال غزة قد يعزز قوة حماس كهيئة حاكمة في القطاع
أكسيوس

وأضاف الموقع أن إسرائيل تخشى من أن عودة النازحين شمالاً قد يفقدها نقطة نفوذ في المرحلة المقبلة من المفاوضات.

وتسعى الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان قد يمتد لستة أسابيع ويتضمن إفراج حماس عن 40 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن 400 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: القوات الأوكرانية تتصدى للمساعي الروسية للتقدم في باخموت

الجيش الأمريكي: صاروخ حوثي أصاب سفينة بالبحر الأحمر وأضرّها

شاهد: إعلان حالة الطوارئ في هايتي بعد فرار آلاف السجناء ومقتل عشرة أشخاص على الأقل

إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية حركة حماس احتجاز رهائن مصر فلسطين