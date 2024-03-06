روسيا تعلن عن مشروع "نووي" على سطح القمر بمشاركة الصين

بقلم: يورونيوز

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف إن بلاده تعتزم دراسة مشروع إنشاء محطة نووية على سطح القمر بين عامي 2033 و2035 بمشاركة الصين.

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وأضاف بأن موسكو وبكين تعملان منذ فترة على برنامج لدراسات القمر، حيث أسهمت روسيا بخبراتها في مجال الطاقة النووية الفضائية.

وقال بوريسوف: "اليوم نفكر بجدية في مشروع قد يرى النور مطلع عام 2033، لتسليم وتركيب وحدة طاقة على سطح القمر مع زملائنا الصينيين".

وأضاف أن الألواح الشمسية لن تكون قادرة على توفير ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المستوطنات القمرية المستقبلية، في حين أن الطاقة النووية قادرة على ذلك.

وقال بوريسوف حول تنفيذ المشروع الطموح: "هذا تحد خطير للغاية.. يجب أن يتم بشكل تلقائي دون وجود البشر".

وكشف بوريسوف أيضاً عن خطط روسية لبناء سفينة شحن فضائية تعمل بالطاقة النووية وقال إنه تم حل جميع المسائل الفنية المتعلقة بالمشروع باستثناء إيجاد حل لكيفية تبريد مفاعلها النووي.

وكانت موسكو قد أعلنت سابقاً عن خطط طموحة للتعدين على القمر، لكن برنامجها الفضائي عانى من سلسلة من الانتكاسات في السنوات الأخيرة.

وفشلت أول مهمة روسية إلى القمر منذ 47 عاما العام الماضي بعد أن خرجت المركبة الفضائية "لونا-25" عن السيطرة وتحطمت.

وقالت موسكو إنها ستطلق المزيد من المهام القمرية لاستكشاف إمكانية القيام بمهمة مشتركة روسية صينية مأهولة وحتى قاعدة قمرية.