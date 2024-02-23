هبطت بنجاح.. مركبة خاصة تعيد أمريكا إلى القمر بعد 50 عاما

بقلم: يورونيوز

أعلن مسؤولون في شركة إنتويتيف ماشينز (Intuitive Machines) الأمريكية، أن مركبة خاصة نجحت في تنفيذ أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، لكن الاتصال بالمركبة كان ضعيفا.

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وذكرت الشركة الأمريكية، أن المسبار أوديسيوس هبط بشكل مستقيم دون ذكر أي معلومات إضافية حول ما إذا وصل إلى وجهته المقصودة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وحاول الخبراء من مركز القيادة في هيوستن التدخل، حيث كان المراقبون ينتظرون إشارة من المركبة الفضائية على بُعد يُقدَر بحوالي 250 ألف ميل (400 ألف كيلومتر)، وتم استقبال الإشارة بعد حوالي 10 دقائق.

وقال مدير المهمة تيم كرين: "نحن نقيم كيفية تحسين تلك الإشارة، لكن ما يمكننا تأكيده دون أدنى شك، أن معداتنا موجودة على سطح القمر".

وأقلعت المركبة Nova-C، التي تحمل أدوات علمية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الأسبوع الماضي من فلوريدا.

ويعيد نجاح هذا الهبوط، الولايات المتحدة إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً، أي منذ رحلة أبولو الشهيرة التابعة لناسا.

ومؤخرا، تمكنت الهند واليابان أيضا من الهبوط على سطح القمر، لتصبحا رابع وخامس دولة تنجح في هذه العملية، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين.