EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

هبطت بنجاح.. مركبة خاصة تعيد أمريكا إلى القمر بعد 50 عاما

مركبة الهبوط القمرية IM-1 Nova-C
مركبة الهبوط القمرية IM-1 Nova-C Copyright AP/Intuitive Machines
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلن مسؤولون في شركة إنتويتيف ماشينز (Intuitive Machines) الأمريكية، أن مركبة خاصة نجحت في تنفيذ أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، لكن الاتصال بالمركبة كان ضعيفا.

اعلان

وذكرت الشركة الأمريكية، أن المسبار أوديسيوس هبط بشكل مستقيم دون ذكر أي معلومات إضافية حول ما إذا وصل إلى وجهته المقصودة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وحاول الخبراء من مركز القيادة في هيوستن التدخل، حيث كان المراقبون ينتظرون إشارة من المركبة الفضائية على بُعد يُقدَر بحوالي 250 ألف ميل (400 ألف كيلومتر)، وتم استقبال الإشارة بعد حوالي 10 دقائق.

وقال مدير المهمة تيم كرين: "نحن نقيم كيفية تحسين تلك الإشارة، لكن ما يمكننا تأكيده دون أدنى شك، أن معداتنا موجودة على سطح القمر".

وأقلعت المركبة Nova-C، التي تحمل أدوات علمية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الأسبوع الماضي من فلوريدا.

ويعيد نجاح هذا الهبوط، الولايات المتحدة إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً، أي منذ رحلة أبولو الشهيرة التابعة لناسا.

ومؤخرا، تمكنت الهند واليابان أيضا من الهبوط على سطح القمر، لتصبحا رابع وخامس دولة تنجح في هذه العملية، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

للمرة الأولى منذ مهمة "أبولو".. مسبار أمريكي سيحاول الهبوط على سطح القمر

شاهد: مركبة فضاء يابانية تنجح بالوصول إلى سطح القمر رغم هبوطها رأساً على عقب

اليابان تدخل التاريخ وتصبح خامس دولة تهبط على سطح القمر

ناسا محطة الفضاء الدولية الولايات المتحدة الأمريكية القمر علم الفضاء