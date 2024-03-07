إعتقال مهندس صيني لدى غوغل بتهمة سرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونقلها لبكين

بقلم: يورونيوز

وجهت النيابة الفدرالية الأمريكية بولاية كاليفورنيا الاتهام لمهندس صيني بسرقة تقنيات عالية ببرنامج شركة غوغل للذكاء الاصطناعي.

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ووجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى لائحة اتهام إلى لينوي دينغ (38 عاماً) يوم الثلاثاء أربع تهم تتعلق بسرقة أسرار تجارية.

وجاء في بيان لوزارة العدل أنه تم القبض على المواطن الصيني صباح الأربعاء من مقر شركة غوغل في وادي السيليكون في كاليفورنيا.

وقال المدعي العام ميريك غارلاند: "تتمتع الولايات المتحدة بريادة مهمة في هذه التكنلوجيا. المهمة الأولى لوزارة العدل هي إبراز تلك الريادة وحماية ملكيتنا الفكرية... وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة أسرارنا التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي".

ووفقًا للائحة الاتهام، قام دينغ بتحميل أكثر من 500 ملف سري من ملفات غوغل إلى حسابه الشخصي على غوغل كلاود بين مايو - أيار 2022 ومايو - أيار 2023.

وسعى دينغ خلال الفترة نفسها للحصول على وظيفة كبير مسؤولي التكنولوجيا بشركة صينية، كما أنشأ شركة خاصة له في شنغهاي دون إخبار غوغل التي يعمل بها منذ عام 2019.

وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة اتصلت بمكتب التحقيقات الفدرالي فور علمها بالانتهاك المزعوم نهاية العام الماضي.

في عام 2022، أوقفت إدارة الرئيس جو بايدن جهود وزارة العدل والتي بدأت في عهد ترامب وعُرفت باسم "مبادرة الصين"، والتي ركزت على ملاحقة الجهود الصينية لاستخدام الاتصالات في مجال الأعمال والتعليم العالي للحصول بشكل غير قانوني على أسرار التكنولوجيا الأمريكية.

إلا أن مسؤولي الوزارة واصلوا اعتبار الصين التهديد الرئيسي لشركات التكنولوجيا الأمريكية، واستمروا في متابعة التحقيقات والمحاكمات مثل تلك المتعلقة بدينغ.