الخارجية الصينية: حرب إسرائيل في غزة "وصمة عار على الحضارة"

بقلم: يورونيوز

وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مشدداً على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار"، ومؤكداً دعم بلاده لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

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وقال وانغ، خلال مؤتمر صحافي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني في بكين،"لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة"، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى". وتابع أن "ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة".

وقال وانغ للصحافيين خلال المؤتمر: "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها".

"عضوية كاملة لدولة فلسطينية"

كما أعلن وزير الخارجية الصيني أن بكين تدعم عضوية "كاملة" لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

وقال إن "الكارثة في غزة ذكّرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه".

وفي حين تدعو بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، أكّد وانغ "دعم بلاده القوي للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح".