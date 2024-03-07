فيديو: روائي ومحامٍ يوناني يصبحان أول شخصين من نفس الجنس يتزوجان في بلدية أثينا

بقلم: يورونيوز

أصبح روائي يوناني وشريكه أول شخصين من نفس الجنس يتزوجان في قاعة بلدية أثينا، بعد ثلاثة أسابيع من تشريع زواج المثليين في اليونان، التي تعد أول دولة ذات أغلبية مسيحية أرثوذكسية تسمح بزواج المثليين، وقد شرّعت الزواج المدني للمثليين منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

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أقام عمدة العاصمة اليونانية حفل الزفاف المدني للروائي بيتروس هادجوبولوس، الذي يكتب تحت الاسم المستعار أوغست كورتو، والمحامي أناستاسيوس سامويليديس.

قال هادجوبولوس إن هذا الحدث كان حلما لم يجرؤ على التفكير فيه، عندما كان وصديقه في سن المراهقة. ووصل الزوجان مع كلبهما وسط تصفيق أكثر من عشرين ضيفاً.

في تصويت أجري منتصف الشهر الماضي، وافق أغلبية من المشرعين اليونانيين من مختلف الأحزاب على زواج المثليين، رغم معارضة قوية من الكنيسة الأرثوذكسية المحافظة اجتماعياً في البلاد.

ويمنح القانون حقوق الأبوة الكاملة للشركاء المتزوجين من نفس الجنس الذين لديهم أطفال، لكنه يستثني الأزواج المثليين من الأبوة من خلال الأمهات البديلات في اليونان - وهو خيار متاح حاليًا للنساء اللاتي لا يستطعن الإنجاب لأسباب صحية.

وفي حين تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية ضئيلة من الرأي العام اليوناني تؤيد زواج المثليين، إلا أن الكنيسة كانت غاضبة من تشريعه.