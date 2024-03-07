فيديو: منظمة "سي ووتش" تنقذ نحو 50 مهاجراً بالمتوسط.. وأرقام صادمة عن عدد ضحايا قوارب الموت في 2023

بقلم: يورونيوز

قالت منظمة سي ووتش غير الحكومية إن سفينتها "سي ووتش 5" تمكنت من انتشال نحو خمسين مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب خشبي صغير نصفه غارق في مياه البحر الأبيض المتوسط.

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وأضافت بان معظمهم كان يعاني من جفاف وحروق فيما توفي مهاجر جراء إصابته على متن سفينة الإنقاذ.

وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة قد قالت إن 8.565 شخصاً قتلوا حول العالم خلال محاولتهم الهجرة غير النظامية سواء عن طريق البحر أو البحر خلال العام الماضي 2023.

وقالت المنظمة إن حالات الغرق للمهاجرين بالبحر الأبيض المتوسط بلغت 3.129 صعوداً من 2.411 في عام 2022 وخاصة مع ارتفاع محاولات الهجرة من دول سوريا وأفغانستان وغيرها من البلاد التي تشهد صراعات.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من المهاجرين بنسبة 20% عن عام 2022.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها أن العدد الحقيقي للقتلى أثناء محاولات الهجرة قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله بشكل رسمي.

وأضافت بأن العدد الأكبر للقتلى خلال العام الماضي وقع في آسيا وخاصة خلال محاولة عبور المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان ومسلمي الروهينغا.

وسجلت إفريقيا رقما قياسياً (1.866) من حيث عدد القتلى من المهاجرين وخاصة بالصحراء وبالطريق البحري باتجاه جزر الكناري.