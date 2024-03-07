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شاهد: صلاة الجنازة تُقام في باحات مستشفى الأقصى التي تغص بجثامين القتلى جراء غارة إسرائيلية

جنازة 16 شخصاً قُتلوا جرّاء غارة إسرائيلية على مخيم دير البلح في غزة
جنازة 16 شخصاً قُتلوا جرّاء غارة إسرائيلية على مخيم دير البلح في غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شارك العشرات من الفلسطينيين اليوم الخميس في إقامة صلاة الجنازة على أرواح 16 شخصاً قتلوا خلال هجمة إسرائيلية على مخيم دير البلح بقطاع غزة.

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واصطف المصلون أمام الجثث التي وصعت في أكفان بيضاء خارج مستشفى شهداء الأقصى بينما ودعهم أفراد أسرهم وأحبائهم قبل نقلهم على شاحنات لاستكمال مراسم دفنهم.

وقتل خمسة أطفال وثلاث نساء خلال الغارة الإسرائيلية.

وزاد عدد القتلى جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن 30.700 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى أكثر من 72 ألف مصاب.

وأصبحت الأغلبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة في حالة نزوح دائم في ظل افتقارهم لأساسيات الحياة وسط الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليهم.

كذلك انهار القطاع الطبي في غزة نتيجة الاستهداف المتواصل للمستشفيات ونقص الأطباء والإمدادات الطبية.

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