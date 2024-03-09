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عاجل. الحرب على غزة بعد 155 يوما: أمريكا تنفي مسؤوليتها عن مقتل 5 فلسطينيين خلال إنزال جوي للمساعدات

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية يومها الـ 155 اليوم السبت، مستمرة في تفتيت الأحلام وتحطيم الآمال. ومع كل شروق للشمس، يتجدد الكابوس في هذه البقعة المنكوبة، حيث تعصف غارات الطيران الحربي وقذائف المدفعية بالأرواح، وتُراق دماء الأبرياء كنهر لا ينضب.

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في الساعات الأخيرة، قصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، أن الطيران الإسرائيلي استهدف برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر على قطاع غزة إلى 30 ألفا و878 قتيلاً و72 ألفاً و402 مصاباً معظمهم من النساء والأطفال. 

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