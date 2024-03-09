بقلم: يورونيوز

تصدي القوات البحرية الأمريكية وقوات التحالف لـ 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

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ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن الحوثيين نفذوا هجومًا واسع النطاق عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار على مناطق البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحًا بتوقيت صنعاء.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، أنها حددت وقوات التحالف هذه الطائرات المسيرة بأنها تشكل تهديداً وشيكاً لسفن الشحن والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة.

وأسقطت السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بالتعاون مع العديد من السفن والطائرات البحرية التابعة للتحالف 15 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين.

وتزعم الولايات المتحدة أنها تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا>

ويؤكد الحوثيون أن ضرباتهم تأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا دامية منذ ستة أشهر أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأعلنت القوات العسكرية الأمريكية يوم الجمعة عن تنفيذها ضربة دفاعية ضد صواريخ مضادة للسفن مثبتة على شاحنتين في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن نحو خليج عدن على سفينة إم/في بروبيل فورتون التي تحمل علم سنغافورة، وتتبع لشركة سنغافورية.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.