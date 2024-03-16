EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شركة "أمبري" للأمن البحري: تقارير عن إطلاق نار جنوب شرقي منطقة إيل الصومالية

الصورة تظهر السفينة روبيمار التي ترفع علم بليز وهي تغرق في البحر الأحمر
الصورة تظهر السفينة روبيمار التي ترفع علم بليز وهي تغرق في البحر الأحمر Copyright U.S. military's Central Command/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المتجهة إلى موانئ إسرائيل أو المرتبطة بالدولة العبرية.

اعلان

تلقت شركة "أمبري" للأمن البحري تقارير عن إطلاق نار قبالة سواحل إيل الصومالية، دون معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المتجهة إلى موانئ إسرائيل أو المرتبطة بالدولة العبرية.

وأعلن الحوثيون يوم الجمعة عن توسيع نطاق عملياتهم ضد هذه السفن لتشمل المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح.

هذا، وأعلنت البحرية البريطانية الجمعة، عن وقوع حادثة قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، المطلة على البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن".

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة"، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

وأوضحت شركة "أمبري" أن الحادث الذي وقع قرب الحديدة باليمن يتعلق بانفجارين قرب سفينة "إل بي جي" التي ترفع علم جزر مارشال وكانت مملوكة لجهة أمريكية حتى وقت قريب.

وتشهد المنطقة تصاعدًا في حدة التوتر الأمني، خاصةً بعد إعلان الحوثيين عن توسيع نطاق عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل.

ويُتوقع أن تؤثر هذه الهجمات على حركة الملاحة البحرية في المنطقة بشكل كبير، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

القيادة الوسطى الأمريكية: تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون

الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية بالبحر الأحمر: عملياتنا ستتصاعد خلال رمضان

تصدي القوات البحرية الأمريكية وقوات التحالف لـ 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

اليمن إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا الصومال الحوثيون