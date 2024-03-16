شركة "أمبري" للأمن البحري: تقارير عن إطلاق نار جنوب شرقي منطقة إيل الصومالية

بقلم: يورونيوز

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المتجهة إلى موانئ إسرائيل أو المرتبطة بالدولة العبرية.

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تلقت شركة "أمبري" للأمن البحري تقارير عن إطلاق نار قبالة سواحل إيل الصومالية، دون معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المتجهة إلى موانئ إسرائيل أو المرتبطة بالدولة العبرية.

وأعلن الحوثيون يوم الجمعة عن توسيع نطاق عملياتهم ضد هذه السفن لتشمل المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح.

هذا، وأعلنت البحرية البريطانية الجمعة، عن وقوع حادثة قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، المطلة على البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن".

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة"، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

وأوضحت شركة "أمبري" أن الحادث الذي وقع قرب الحديدة باليمن يتعلق بانفجارين قرب سفينة "إل بي جي" التي ترفع علم جزر مارشال وكانت مملوكة لجهة أمريكية حتى وقت قريب.

وتشهد المنطقة تصاعدًا في حدة التوتر الأمني، خاصةً بعد إعلان الحوثيين عن توسيع نطاق عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل.

ويُتوقع أن تؤثر هذه الهجمات على حركة الملاحة البحرية في المنطقة بشكل كبير، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.