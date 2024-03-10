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بايدن: لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أمنع عنها الأسلحة ولن أتخلى عنها

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن Copyright Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 .
بقلم:  يورونيوز
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خلال مقابلة أجراها مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، أكد بايدن حق نتنياهو في الدفاع عن إسرائيل ومهاجمة حماس، مشددًا على "ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لحماية الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة".

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بسبب طريقته في إدارة الحرب على قطاع غزة والتي تشنها الدولة العبرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال مقابلة أجراها مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، أكد بايدن حق نتنياهو في الدفاع عن إسرائيل ومهاجمة حماس، مشددًا على "ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لحماية الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة".

واعتبر بايدن أنه "غير مقبول أن يفقد 30 ألف فلسطيني آخر حياتهم بسبب مطاردة حركة حماس".

واعتبر أن "هناك طرقا أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها الحركة"، وفق تعبيره.

ونفذت حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقلبت كيان الدولة العبرية رأسا على عقب.

وشدد بايدن على "أنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه الدولة العبرية، وأنه لن يمنع عنها الأسلحة، ولن يتخلى عنها أبدا".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه  يريد أن يرى وقفا لإطلاق النار في القطاع لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين.

وأشار إلى أن الحركة الإسلامية "تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، وفق تعبيره.

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