شاهد: مذنب مضيء يقترب من مدار كوكب الأرض لأول مرة منذ 71 عامًا

بقلم: يورونيوز

عاد المذنب الفضائي Pons-Brooks 12 إلى مدار كوكب الأرض، وهو مذنب يقترب مدارنا كل 71 عامًا.

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وقال عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا ماسي: "يوجد الآن مذنب جميل جدًا يعبر سماء الليل. وعلى الرغم من أن هذا المذنب غير مرئي بالعين المجردة، إلا أنه يمكن رؤيته باستخدام منظار أو تلسكوب صغير".

وتم جمع الصور الخاصة بالمذنب عبر المنشأة الروبوتية لمشروع التلسكوب الافتراضي في إيطاليا تحت السماء المظلمة في شبه الجزيرة الإيطالية.

وأضاف ماسي: "يحظى المذنب، Pons-Brooks، باهتمام خاص لأنه يُظهر بانتظام زيادات هائلة في السطوع الضوئي".

وسيكون قريبًا من الأرض في 2 حزيران/ يونيو 2024، لكنه غير مرئي بالعين المجردة.

وكان المذنب هيل-بوب أحد ألمع المذنبات في الذاكرة الحية البشرية بعد أن اقترب إلى مسافة كبيرة من الأرض.